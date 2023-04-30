В США раскритиковали план Байдена создать экологичное вооружение

Американский сенатор Джони Эрнст раскритиковала предложение президента США Джо Байдена электрифицировать военный флот. Об этом в воскресенье, 30 апреля, пишет The Hill.

«Эта администрация довела климатическую повестку до крайности. Вместо того чтобы сфокусироваться на боеспособности наших вооруженных сил, мы уделяем всё внимание зеленой энергии и изменению климата», — возмутилась она.

Кроме того, спикер конгресса назвала смехотворным заявление министра энергетики Дженнифер Грэнхолм о том, что переход на электромобили поможет сократить зависимость Вашингтона от импорта ископаемого топлива. Эрнст напомнила, что на сегодняшний день США не располагают необходимыми технологиями для осуществления подобного плана и будут вынуждены закупать оборудование у других стран — в частности, у недружественного Китая.

Ранее, 13 марта, сообщалось, что американский лидер ограничит крупный нефтяной проект на северо-западе Аляски. Таким образом, Байден намерен предотвратить или ограничить бурение нефтяных скважин на 16 млн акров (6,5 млн га).

Как подчеркнул в беседе с «Известиями» политолог-американист Малек Дудаков, президент США объясняет свое решение ограничить работу нефтяных и газовых месторождений в Северном Ледовитом океане и на Аляске заботой об экологии и попыткой остановить глобальное потепление. Однако реальные причины «более практичны и прагматичны».

Дудаков отметил, что американцам удалось за десятилетия добыть в этих районах очень много ресурсов, практически исчерпав запасы. Компании сталкиваются с трудностями, поэтому они не так заинтересованы в продолжении работы. В этой связи Байден начал увеличивать выдачу разрешений на добычу нефти на федеральных землях США.

7 марта американский сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что конфликт на Украине выявил стратегическую ошибку энергетической политики администрации президента Байдена. По его мнению, ошибкой было «так сильно фокусироваться на прекращении производства американской энергии».