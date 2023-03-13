Американист объяснил возможные ограничения США на добычу нефти на Аляске

Политолог-американист Малек Дудаков 13 марта рассказал «Известиям», почему США намерены ввести ограничение на разработку нефтяных и газовых месторождений в Северном Ледовитом океане и на Аляске.

По словам Дудакова, президент США Джо Байден объясняет такое решение заботой об экологии и попыткой остановить глобальное потепление. Однако реальные причины «более практичны и прагматичны».

«В этих районах удалось американцам за десятилетия добыть очень много нефти, и не так много там нефтяных запасов остается, как считают некоторые аналитики. И компании, которые там добывают нефть, сталкиваются с большими трудностями, поэтому они не так заинтересованы в добыче нефти здесь, и, соответственно, можно всё это спокойно закрывать», — сказал политолог.

Собеседник «Известий» добавил, что Байден начал увеличивать выдачу разрешений на добычу нефти на федеральных землях США.

«То есть можно сказать, что администрация Байдена не стремится к отказу от нефти, но она пытается подходить к этому прагматично: в тех регионах, где ее выгодно и экономически целесообразно добывать, ее добывают, а в тех регионах, где невыгодно, — не добывают под предлогом защиты окружающей среды», — заключил Дудаков.

Ранее в этот день Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что Байден ограничит крупный нефтяной проект на северо-западе Аляски. Таким образом, президент США намерен предотвратить или ограничить бурение нефтяных скважин на 16 млн акров (6,5 млн га).

10 марта Bloomberg сообщило, что Белый дом принял решение одобрить крупный проект по добыче нефти на северо-западе Аляски. Речь идет об инициативе крупнейшей американской нефтедобывающей компании ConocoPhillips — проекте Willow.

В соответствии с планом концерн сможет проводить бурение на месторождении Уиллоу, запасы которого оценивают в 600 млн баррелей. Это станет крупнейшим месторождением США за последние десятилетия.

7 марта американский сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что конфликт на Украине выявил стратегическую ошибку энергетической политики администрации президента Байдена. По его мнению, ошибкой было «так сильно фокусироваться на прекращении производства американской энергии».