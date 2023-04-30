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Россия и Индия обсудят возможность взаимного приема карт «Мир» и RuPay

The Economic Times: РФ и Индия намерены обсудить возможность приема карт «Мир» и RuPay
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Москва и Нью-Дели планируют обсудить возможность приема карт российской и индийской платежных систем — «Мир» и RuPay — для налаживания бесперебойного осуществления расчетов и трансакций в условиях антироссийских санкций со стороны Запада. Об этом в воскресенье, 30 апреля, написала индийская газета The Economic Times со ссылкой на источники.

Решение изучить данный вопрос было принято на заседании внутренней правительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (IRIGC-TEC).

В издании указали, что сейчас платежи за границу из Индии осуществляются через международную межбанковскую систему SWIFT.

«Власти Индии и России изучат возможность приема карт RuPay и платежной системы «Мир». <…> На встрече также было решено изучить возможность взаимодействия единого платежного интерфейса (UPI) Национальной платежной корпорации Индии и системы быстрых платежей (FPS) Банка России», — сказано в статье.

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Ранее, 26 апреля, стало известно, что правительство Бразилии открыто к изучению вопроса внедрения российской платежной системы «Мир». Источник «РИА Новости» в МИД страны заявил, что это очень сложный вопрос, который требует времени и работы в разных сферах, поэтому его нельзя решить сразу.

До этого, 14 апреля, посол Демократической Республики Конго (ДРК) в РФ Иван Вангу Нгимби сообщил, что власти рассматривают возможность внедрения российской платежной системы «Мир». Он отметил, что тема возможного использования этой системы стала особенно актуальной после ряда возникших проблем с денежными переводами на фоне ограничительных мер Запада.

Карты российской национальной платежной системы используют в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и др. Также идут переговоры об использовании карт «Мир» в странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Китае.

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