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«Оренбург» победил «Нижний Новгород» в домашнем матче РПЛ

«Оренбург» обыграл «Нижний Новгород» со счетом 1:0 в домашнем матче РПЛ
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Фото: пресс-служба ФК «Оренбург»
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Футбольный клуб «Оренбург» обыграл «Нижний Новгород» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье, 30 апреля, на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол забил полузащитник Степан Оганесян на 79-й минуте матча. Этот мяч стал для спортсмена дебютным в РПЛ.

Таким образом «Оренбург» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Нижний Новгород» с 22 очками занимает 13-е место.

В следующем туре оренбуржцы сыграют с московским ЦСКА, а нижегородцы — с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 7 мая.

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Днем ранее футбольные клубы «Спартак» и «Ростов» сыграли вничью в матче 25‑го тура РПЛ. Встреча прошла на «Открытие Банк Арене» в Москве и завершилась со счетом 1:1 благодаря голу нападающего столичной команды Александра Соболева в дополнительное время матча.

По итогам игры «Ростов», набравший 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, «Спартак» с 49 очками идет следом. Возглавляет рейтинг петербургский «Зенит».

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