Реклама
Прямой эфир

«Спартак» и «Ростов» сыграли вничью в матче 25-го тура РПЛ

«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» благодаря голу Соболева в дополнительное время матча
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбольные клубы «Спартак» и «Ростов» 29 апреля сыграли вничью в матче 25‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на «Открытие Банк Арене» в Москве и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч забросил полузащитник гостей Александр Селява (80-я минута), а на четвертой дополнительной минуте нападающий столичной команды Александр Соболев сравнял результаты.

По итогам игры «Ростов», набравший 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, «Спартак» с 49 очками идет следом. Возглавляет рейтинг петербургский «Зенит».

В следующем туре 6 мая «Ростов» встретит на домашнем поле ФК «Факел» из Воронежа. Днем позже «Спартак» сыграет на выезде с «Зенитом».

«Спартаку» нравятся встречи с судьями, «Уралу» — нет. Всем не угодишь»
Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев — о возможной отставке, предвзятости и сроках появления офсайдных линий в ВАР

Ранее в этот день столичный футбольный клуб ЦСКА на выезде обыграл грозненский «Ахмат» в матче 25-го тура РПЛ со счетом 3:1.

До этого, 23 апреля, матч 24-го тура между ЦСКА и «Локомотивом» закончился вничью со счетом 1:1. Таким образом, прервалась победная серия ЦСКА из пяти матчей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023