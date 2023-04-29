«Спартак» и «Ростов» сыграли вничью в матче 25-го тура РПЛ

Футбольные клубы «Спартак» и «Ростов» 29 апреля сыграли вничью в матче 25‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на «Открытие Банк Арене» в Москве и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч забросил полузащитник гостей Александр Селява (80-я минута), а на четвертой дополнительной минуте нападающий столичной команды Александр Соболев сравнял результаты.

По итогам игры «Ростов», набравший 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, «Спартак» с 49 очками идет следом. Возглавляет рейтинг петербургский «Зенит».

В следующем туре 6 мая «Ростов» встретит на домашнем поле ФК «Факел» из Воронежа. Днем позже «Спартак» сыграет на выезде с «Зенитом».

Ранее в этот день столичный футбольный клуб ЦСКА на выезде обыграл грозненский «Ахмат» в матче 25-го тура РПЛ со счетом 3:1.

До этого, 23 апреля, матч 24-го тура между ЦСКА и «Локомотивом» закончился вничью со счетом 1:1. Таким образом, прервалась победная серия ЦСКА из пяти матчей.