Лучший бомбардир СКА покинул петербургский клуб

Нападающий Никита Гусев покинул петербургский хоккейный клуб СКА. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что решение о расторжении контракта было принято по обоюдному согласию сторон.

«Армейцы благодарят Никиту Гусева за годы игры в Петербурге. Это была целая эпоха в истории СКА, но пришло время двигаться дальше», — говорится в пресс-релизе.

Гусев выступал за СКА с 2015 по 2019 год и с 2021 по 2023 год и был признан лучшим бомбардиром в истории клуба. В его составе он выиграл Кубок Гагарина, дважды завоевал Кубок Континента и пять раз становился бронзовым призером чемпионата России. Кроме того, хоккеист выступал за сборную России на Олимпийских играх, взяв золото в 2018 году и серебро в 2022-м.

Ранее, 12 апреля, московской хоккейный клуб ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу армейцев. Итог в серии 4-2 в пользу москвичей.