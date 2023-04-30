Большая перемена: московские парки готовят к лету
На Поклонной горе располагается самый высокий памятник Победы в Москве. Для монумента применяют чистящий состав, соответствующий свойствам его покрытия
Средства, которые применяют специалисты, безопасны для окружающей среды
К летнему сезону подготовили и фонтаны, один из которых располагается перед Государственным академическим Большим театром России
Выращивание пеларгонии зональной в теплице агрокомбината «Московский» для городских клумб Москвы в Новомосковском административном округе
Посетительница парка «Зарядье» в Москве фотографирует поляну с цветами
Как идет работа в зонах рекреации