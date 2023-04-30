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Большая перемена: московские парки готовят к лету

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Столичные парки завершают подготовку к летнему сезону. Сотрудники наводят последний лоск, и уже скоро посетители увидят парки во всей их красе. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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На Пушкинской площади очистили памятник поэту Александру Пушкину
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/мобильный репортер

На Поклонной горе располагается самый высокий памятник Победы в Москве. Для монумента применяют чистящий состав, соответствующий свойствам его покрытия

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

Средства, которые применяют специалисты, безопасны для окружающей среды

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

К летнему сезону подготовили и фонтаны, один из которых располагается перед Государственным академическим Большим театром России

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Перед промывкой рабочие проверяют сооружения на наличие различных повреждений, в том числе и ржавчины. Затем их промывают по специальной системе
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Сотрудники коммунальных служб промывают памятник первому человеку в космосе Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в преддверии Дня космонавтики
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Сначала памятники промывают водой, после чего наносят на них специальный раствор на 10 минут для воздействия
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Реставратор Парка Горького Сергей Душка возле отреставрированной скульптуры «Буратино» в парке искусств «Музеон»
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Артур Новосильцев
По окончании действия раствора специалисты удаляют его сильным напором воды, после чего насухо вытирают монумент
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Для гранитных сооружений работники применяют растворы, воздействующие на солевые разводы
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Выращивание пеларгонии зональной в теплице агрокомбината «Московский» для городских клумб Москвы в Новомосковском административном округе

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
В преддверии летнего сезона в Москве также подготовили и клумбы
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Посетительница парка «Зарядье» в Москве фотографирует поляну с цветами

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