Иномарка сгорела на трассе при попытке уйти от погони в Красноярском крае
Автомобиль Gelandewagen загорелся на ходу и врезалась в отбойник при попытке уйти от полиции на федеральной трассе Р-255 Красноярск — Канск. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщили в Госавтоинспекции по Красноярскому краю.
«Водитель проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке и начал скрываться, увеличив скорость. Сотрудники Госавтоинспекции проследовали в направлении автомобиля. На 870 км автомобиль задымился и сгорел», — говорится в Telegram-канале ведомства.
На кадрах с места ДТП видно, как из горящего Gelandewagen идет многометровый столб дыма. Для тушения пожара были привлечены несколько сотрудников МЧС и пожарная машина.
По предварительным данным, водитель был трезв и имел при себе документы на автомобиль. Мужчину привлекли к административной ответственности за невыполнение законных требований об остановке.
Ранее в апреле два автомобиля загорелись в результате столкновения на трассе в Ростовской области. Легковушка столкнулась со встречным автомобилем Lada Granta по дороге Миллерово – Вешенская, после чего произошел пожар. Водители 33 и 35 лет скончались до приезда медиков.