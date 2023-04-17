Два человека погибли в ДТП со сгоревшими машинами в Ростовской области

Два автомобиля загорелись в результате ДТП на трассе в Ростовской области. Два человека погибли.

Авария произошла вечером 16 апреля на территории Миллеровского района. По данным ГИБДД, водитель ВАЗ-2112 допустил выезд на встречную полосу во время движения по дороге Миллерово — Вешенская. Легковушка столкнулась со встречным автомобилем «Лада Гранта».

Оба автомобиля загорелись в результате столкновения. Водители 33 и 35 лет скончались до приезда скорой помощи, пишет RostovGazeta.

16 апреля легковой автомобиль «Лада» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Kia на дороге Осеево — Никифоров — Медвежьи Озера в Московской области. Один человек погиб, еще пятеро пострадали.