Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Новосибирске
Частный самолет совершил жесткую посадку в Заельцовском районе Новосибирска днем в воскресенье, прокуратурой начата проверка обстоятельств инцидента. Об этом 30 апреля сообщила в своем Telegram-канале Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Самолет Cessna 172 совершил жесткую посадку около 17:00 по местному времени (13:00 мск) вблизи посадочной площадки «Городской аэропорт».
«В результате происшествия воздушное судно получило повреждения планера, кабины и шасси, экипаж не пострадал», — отметили в надзорном ведомстве.
Причины и обстоятельства инцидента выясняются, проверяется исполнение законодательства о безопасности полетов.
В декабре 2022 года в Красноярске завершили расследование уголовного дела о крушении самолета Cessna 182, при котором погиб пилот и пассажир. Как было установлено, самолет не имел разрешения на эксплуатацию.
Следствие возложило вину за аварию на пилота. Поскольку он погиб, дело прекратили.