СК завершил расследование дела о крушении самолета Cessna 182 в Красноярске

Самолет Cessna 182, разбившийся в мае этого года в Красноярском крае, что привело к гибели двух человек, не имел разрешения на эксплуатацию. Об этом 9 декабря заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«В ходе предварительного следствия установлено, что пилот приобрел воздушное судно Cessna 182, которое не было допущено к эксплуатации. <…> Кроме того, судно было приобретено в разобранном виде, собиралось в кустарных условиях самостоятельно мужчиной. Сам пилот права управления воздушным судном не имел», ― цитирует ведомство ТАСС.

Следствие по итогам расследования возложило вину за аварию на пилота. По причине того, что сам летчик погиб, дело по этому инциденту было решено прекратить.

Крушение легкомоторного самолета Cessna 182 произошло в Манском районе Красноярского края 1 мая. В результате крушения воздушного судна один человек погиб. Еще один человек попал в реанимацию, но позже умер.

Источник «Известий» сообщил, что на борту самолета были священники.