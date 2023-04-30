Пожар произошел в кафе «Гудвин» на Куршской косе
Пожар произошел в воскресенье, 30 апреля, в кафе «Гудвин» в районе поселка Лесной на Куршской косе. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Калининградской области.
На кадрах видно, как над территорией поднимается густой черный дым, слышны взрывы.
«В настоящее время пожарные МЧС России и огнеборцы национального парка ликвидируют огонь, чтобы предотвратить его распространение на лесной массив», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
На месте возгорания работают 30 человек и 10 единиц техники.
Ранее, 25 апреля, пожар произошел на туристической базе на берегу озера Байкал в Иркутской области. Огонь вспыхнул в деревне Куркут. На момент прибытия пожарных горели три деревянные постройки, предназначенные для летнего проживания. Огнеборцам удалось спасти более 10 гостевых домиков, расположенных рядом