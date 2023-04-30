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Гол Тарасенко помог «Рейнджерс» сравнять счет в серии против «Нью-Джерси»

Гол Тарасенко помог «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси» и сравнять счет в серии плей-офф НХЛ
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Фото: REUTERS/Danny Wild
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Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче одержал победу над «Нью-Джерси Девилз» в шестом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 5:2.

В составе «Нью-Йорк Рейнджерс» шайбы забросили нападающие Крис Крайдер, Мика Зибенажад, Барклай Гудроу, российский форвард Владимир Тарасенко и защитник Брэйден Шнайдер.

У «Нью-Джерси Девилз» голами отметились нападающие Кертис Лазар и Доусон Мерсер.

Также Тарасенко в этом матче сделал одну результативную передачу и был признан второй звездой матча.

Счет в серии — 3:3. Решающий седьмой матч противостояния состоится в Ньюарке 1 мая в 23:00 (мск).

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Главные интриги плей-офф НХЛ

Ранее, 23 апреля, «Нью-Джерси Девилз» в гостях обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме со счетом 2:1 в третьем матче серии плей-офф НХЛ.

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