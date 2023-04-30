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Токсиколог развенчал миф о целебных свойствах водки

Токсиколог Водовозов заявил, что чудесных целебных свойств у водки не существует
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Несмотря на распространенное мнение о том, что водка обладает некими целебными свойствами, применять ее в качестве лекарственного средства не рекомендуется. Об этом 30 апреля рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

Он объяснил, что подобные заблуждения уходят корнями в прошлое, когда у большей части населения не было доступа к более эффективным медикаментам.

«Аптечные препараты в XVII–XIX веках могли себе позволить только очень обеспеченные люди, а для других была водка. Поэтому в свое время она использовалась и как обезболивающее, и как антисептик, и как другие лекарства. Но во всех этих ипостасях она работает крайне плохо», — отметил врач.

Более того, по словам Водолазова, лечение водкой может привести к непредсказуемым и даже опасным последствиям. Так, в авторитетных исследованиях описываются иммуносупрессивные свойства основного компонента данного напитка — этанола. В связи с этим попытка облегчить состояние больного с инфекцией (например, ОРВИ) с помощью водочных обтираний приведет к ровно противоположному результату.

В наши дни у людей есть возможность выбирать из большого числа проверенных и безопасных вариантов, поэтому останавливаться на средстве с сомнительной эффективностью было бы нерационально. И даже если кто-то утверждает, что от водки его самочувствие улучшилось, важно помнить, что это — субъективный опыт, который не может конкурировать с научными работами.

Наконец, в медицинской практике зафиксированы случаи, когда употребление спиртных напитков, вне зависимости от цели, приводило к этаноловой коме и летальному исходу.

«С фармакологической точки зрения этанол работает как депрессант, он приглушает деятельность нейронов. Высокая доза этого вещества может привести к остановке центров дыхания и сердечной деятельности», — подчеркнул токсиколог.

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Ранее, 18 марта, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, доцент СПбГУ, главный врач клиники «Эксперт» Мария Прашнова рассказала, что за один час организм взрослого человека может переработать без вреда для печени около 10 г чистого этанола, этот объем — примерно полбутылки пива. Врач напомнила, что для печени нет безопасных алкогольных напитков. Но важны доза спиртного и скорость употребления.

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