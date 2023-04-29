Турция закрыла воздушное пространство для рейсов FlyOne Armenia в Европу

Турция запретила совершать полеты через свое воздушное пространство самолетам армянской авиакомпании Flyone Armenia в Европу. Об этом сообщил 29 апреля глава совета директоров компании Арам Ананян.

«По непонятным для нас причинам и без каких-либо видимых оснований авиационные власти Турции без предварительного уведомления аннулировали ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции. Авиакомпания и наши пассажиры поставлены перед неприятным фактом», — приводит его слова ТАСС.

Ананян добавил, что Анкара не предупреждала о закрытии воздушного пространства заранее. Flyone Armenia в настоящее время взаимодействует с пассажирами отмененных рейсов.

Ранее, 18 апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на то, что Турция откроет границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов.

Еще в октябре 2022 года турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган после встречи с премьер-министром Армении Пашиняном заявил, что отношения Турции и Армении со временем нормализуются.