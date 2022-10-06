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Эрдоган допустил нормализацию отношений Турции и Армении

Эрдоган: Турция верит в полную нормализацию отношений с Арменией
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Фото: Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS
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Отношения Турции и Армении со временем нормализуются, об этом 6 октября заявил турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган, слова которого приводит Haber Turk.

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«Я искренне верю, что мы можем достичь нашей цели полной нормализации в нашем регионе на основе добрососедских отношений», — сказал Эрдоган журналистам после встречи с премьер-министром Армении Николой Пашиняном.

Эрдоган находится в Праге, где участвует в мероприятиях саммита Европейского политического сообщества. Сначала он провел трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении, а после — с рядом европейских лидеров.

Как отметил президент Турции, его встреча с Пашиняном прошла в «позитивной атмосфере».

4 октября министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов, а также госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили разработку мирного соглашения между Ереваном и Баку. Инициатором телефонных переговоров выступила американская сторона.

3 октября минобороны Армении сообщило, что военные Азербайджана открыли огонь с применением минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия по приграничным позициям республики. Огонь был подавлен ответными действиями.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в ночь на 13 сентября. Министерства обороны двух стран обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий.

17 сентября турецкий лидер заявил о завершении операции Азербайджана на границе с Арменией и призвал Ереван отказаться от провокаций в отношении азербайджанской стороны, а также сосредоточиться на установлении мира и сотрудничестве.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий на этой территории.

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