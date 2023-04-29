SpaceX запустила ракету-носитель с двумя европейскими спутниками связи

Компания SpaceX осуществила 28 апреля запуск ракеты-носителя Falcon 9 с двумя спутниками связи по заказу люксембургского оператора SES.

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида состоялся в пятницу в 18:16 по местному времени (29 апреля 01:16 мск). На околоземную орбиту были выведены два спутника O3b mPOWER.

Отмечается, что первая ступень Falcon 9 уже использовалась при осуществлении запуска. Через 9 минут после старта она в автоматическом режиме опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Многократное применение ступеней ракет позволяет SpaceX удешевлять стоимость вывода аппаратов на орбиту.

Ранее, 7 апреля, компания SpaceX провела запуск ракеты Falcon 9 со спутником IS-40e, на который установлен аппарат для мониторинга качества воздуха TEMPO. Пуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал. Первая ступень ракеты после старта в автоматическом режиме опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Ранее она уже использовалась три раза. Аппарат TEMPO призван ежечасно отслеживать содержание озона углекислого газа и других веществ в атмосфере.

18 марта SpaceX запустила два спутника связи. Falcon 9 вывела на орбиту аппараты компании SES. Спутники расширят покрытие телесигнала и интернета в США. Устройства создала оборонная компания Northrop Grumman. Первая ступень Falcon 9 использовалась уже в шестой раз.