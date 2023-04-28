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Португалия отправила более 850 т материалов на Украину

Министр обороны Португалии: республика отправила более 850 т материалов на Украину
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Madis Veltman
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Министр обороны Португалии Элена Каррейрас 28 апреля сообщила, что страна отправила более 850 тонн материалов Киеву с начала конфликта на Украине.

«Португалия постоянно и безоговорочно поддерживает усилия по восстановлению Украины, пожертвовав более 850 тонн материалов, в том числе военных», — приводит ее слова новостное агентство Lusa.

Как сообщает Кильский институт мировой экономики, военные обязательства Португалии перед Украиной составляют €71 млн.

По данным аналитического центра Atlantic Council, военная помощь Португалии включает три боевых танка Leopard 2, бронетранспортеры M113, бронеавтомобили Iveco, шесть вертолетов «Камов», дроны, боеприпасы, бронежилеты, каски, очки ночного видения, гранаты, портативные радиостанции, аналоговые ретрансляторы и др.

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Ранее, 19 апреля, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Португалии Антониу Коста подтвердили сотрудничество в военной поддержке Украины. Шольц назвал совместную поставку танков Leopard 2 Украине «видимым признаком» хорошего сотрудничества между двумя государствами, в то время как Коста отметил, что его страна готова продолжать военную поддержку Киева вместе с Германией в пределах возможностей.

28 марта минобороны Португалии сообщило, что Лиссабон доставил в Киев три танка Leopard 2A6. Они предоставлены безвозмездно.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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