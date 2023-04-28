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Украинские СМИ сообщили о гибели в ЛНР несостоявшегося пресс-секретаря Зеленского

«Страна.ua»: под Кременной в ЛНР погиб несостоявшийся пресс-секретарь Зеленского Бондаренко
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Фото: соцсети
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) под Кременной погиб украинский журналист Александр Бондаренко. Об этом 28 апреля сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что летом 2021 года его кандидатура обсуждалась в качестве потенциального пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. Однако в итоге на эту должность был назначен ведущий канала «Украина 24» Сергей Никифоров.

Коллега Бондаренко Василий Самохвалов в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) написал, что тот погиб в бою.

С 2007 по 2011 год Бондаренко работал в украинской редакции Би-би-си. Известно, что он проходил службу в составе 112-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее 28 апреля в Telegram-канале «Военкоры Русской весны» появилась информация, что российские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут) ликвидировали командира элитного подразделения ВСУ Александра Чернигова. Он командовал группой 73-го морского центра спецназначения, части специальной разведки ВМС Украины.

17 апреля первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Известиям», что политическая карьера президента Украины Зеленского закончится после поражения страны в конфликте с Россией. Сенатор предположил, что Зеленский после окончания спецоперации «побежит с Украины» в одну из западных стран.

11 апреля экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин сказал, что Зеленскому придется уйти в отставку, если он не сменит свой курс. Он обратил внимание на то, что Киев скрывает информацию о реальных потерях в рядах Вооруженных сил Украины, когда на деле складывается критическая ситуация.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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