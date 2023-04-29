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Россиянам напомнили о штрафах за разведение костра в этом году

Юрист Кугач напомнил о штрафах за разведение костра в 2023 году
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Юрист Павел Кугач напомнил «Известиям», какие штрафы предусмотрены за разведение костра в неположенном месте в 2023 году.

Как пояснил эксперт, законом предусмотрено две категории запрета разведения костров. Первая категория — по месту разведения (это лес, заповедники, атомные станции и прилегающие к этим объектам территории). Вторая категория — по времени разведения (например, период действия особого противопожарного режима). Противопожарный режим устанавливает региональное правительство, и, как правило, именно в этот период нельзя разводить костры даже на своем дачном участке.

Законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за неосторожное обращение с огнем в зависимости от причиненного ущерба. Правила пожарной безопасности в лесах категорически запрещают разводить костры в лесу с первого дня схода снега до установления дождливой осенней погоды (то есть на весь весенне-летний период). Запрещено также разводить костры между или рядом с любыми постройками, дренажными шахтами, оборудованием, тарой и любыми горючими или легковоспламеняющимися материалами (в том числе рядом с мусором). Не допускается также разведение костров, сжигание тары и производственных отходов вблизи охраняемых объектов, особо охраняемых природных территорий, атомных станций.

В других местах разводить костры разрешается разводить с очищением площадки горения и отделения ее противопожарной минерализованной полосой минимум 50 см. После того как костер догорел, его необходимо засыпать землей или залить водой до полного окончания тления, подчеркнул Кугач.

За нарушение правил пожарной безопасности законом предусмотрен штраф от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой — штраф до 40 тыс. рублей.

Разведение костров на своем участке в период действия противопожарного режима влечет наложение штрафа до 15 тыс. рублей.

В лесопарке или в период действия особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах — до 50 тыс. рублей.

Если по вине гражданина произошел пожар, который уничтожил или повредил лесные насаждения, наступает уголовная ответственность по статье 261 Уголовного кодекса (до двух лет лишения свободы). То же самое деяние, совершенное умышленно, подразумевает наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

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