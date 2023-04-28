Движение по трассе М-12 от Москвы до Казани может открыться к концу года
Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин назвал сроки, в которые откроется движение по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани.
«Уже в конце года, надеемся, будет открыто движение на всем протяжении дороги от Москвы до Казани», — сказал он 28 апреля на церемонии замыкания моста через Оку.
Ранее, 13 февраля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российское правительство направит еще 30 млрд рублей на строительство трассы М-12.
Сообщалось, что в дальнейшем эту трассу продлят до Екатеринбурга и Тюмени.
13 декабря 2022 года президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые участки трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург во Владимирской и Свердловской областях. Также он поддержал инициативу дать названия трассе М-12 «Восток», а транспортному коридору от Санкт-Петербурга до Владивостока — «Россия».
Хуснуллин сообщил в тот же день, что строительство трассы Москва – Казань планируют завершить в 2024 году.