Строительство трассы М12 до Тюмени завершится в 2024 году

Строительство участка трассы М-12 до Тюмени будет закончено в 2024 году. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры, отвечая на вопрос президента России Владимира Путина о сроках завершения работ.

«До Казани мы планировали завершить работу до 31 декабря 2023 года, а от Казани до Екатеринбурга — до конца 2024-го. А что касается той трассы, о которой сейчас только что говорили, до Тюмени, как выстраиваем наши планы?» — спросил российский лидер.

Хуснуллин заверил, что трасса будет полностью запущена до конца 2024 года. По его словам, ситуация там напряженная, нужно будет делать объезд трех населенных пунктов, но разработка проектно-сметной документации ведется.

«Это новая дорога, плюс расширение существующей», — пояснил вице-премьер.

Ранее в этот день Путин по видеосвязи открыл новые участки трассы М12 «Москва — Казань — Екатеринбург» во Владимирской и Свердловской областях. Помимо этого, глава государства в режиме видеоконференции дал старт движению на реконструированном отрезке трассы М4 «Дон», новой развязке дороги М8 «Холмогоры» в районе Мытищ и ряде других объектов.

8 сентября Хуснуллин предложил назвать трассу М12 «Евразия». В тот же день Путин дал старт автомобильному движению на трассах М12 и М5, а также по Екатеринбургской кольцевой автодороге.

Власти Тюменской области 13 декабря рассказали, что трехуровневую развязку на Мельникайте – Дружбы в Тюмени достроят и полностью сдадут в эксплуатацию к концу 2024 года.

Начальник главного регионального управления строительства Павел Перевалов сообщил, что сейчас на развязке проводятся работы по монтажу опор, специалисты разрабатывают проектную документацию на продолжение улицы Мельникайте. Чиновник заверил, что все дорожные работы в Тюменской области идут в соответствии с графиком.

До этого, 1 декабря, сообщалось об открытии в тестовом режиме движения по новому участку улицы Андрея Бушуева в Тюменской слободе в Тюмени. В частности, открыли отдельную переходно-скоростную полосу для въезда и выезда со стороны примыкания автомобильной дороги «Обход города Тюмени».