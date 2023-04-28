В США товарный поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде
Грузовой поезд протаранил грузовик на железнодорожном переезде в Джорджии. ЧП произошло перед заводом по производству гольф-каров в населенном пункте Эванс, передает телеканал «Известия». Водитель не успел пересечь пути — загорелся красный сигнал семафора. Судя по кадрам, шлагбаум опустился между кабиной грузовика и прицепом. Водитель смог самостоятельно выбраться, никто не пострадал.
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