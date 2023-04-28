Хуснуллин заявил о возможности восстановления Артемовска

Вице-премьер России Марат Хуснуллин 28 апреля заявил, что посетил Артемовск (украинское название — Бахмут) и пришел к выводу, что город можно восстановить.

«Посетил Артемовск. Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть», — написал Хуснуллин в Telegram-канале.

Он добавил, что к работам в Артемовске приступят, как только позволит оперативная обстановка.

20 апреля один из эвакуированных из Артемовска жителей также рассказывал о том, что город сильно разрушен и местные жители могли бы помочь в восстановлении, однако из-за постоянных обстрелов оставаться там уже невозможно.

Кроме того, 14 апреля, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что при отступлении из Артемовска минируют городскую территорию комбинированными устройствами.

В конце марта военкоры сообщали о том, что украинские военнослужащие в Артемовске взрывают дома при приближении российских бойцов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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