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Доля китайских электромобилей с пробегом на рынке выросла втрое с начала года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Количество объявлений о продаже китайских электромобилей выросло почти втрое с начала 2023 года. Об этом 28 апреля сообщили эксперты сайта «Авто.ру».

«Аналитики «Авто.ру» зафиксировали, что сейчас 20% объявлений о продаже подержанных электромобилей в сервисе приходится на китайские машины. В то время как в начале 2023 года доля была более чем в два раза меньше и составляла 7%», — рассказал сервис «Известиям».

Примерно по четверти предложений приходится на немецкие, американские и японские электромобили.

Также доля китайских машин увеличилась среди новых электромобилей с 19% до 34%. Автомобили российского производства занимают долю в 46%, еще 17% приходится на немецкие.

Среди подержанных электромобилей наибольшая доля, 39%, приходится на машины стоимостью более 5 млн рублей, в январе 2023 года они занимали 32%. На втором месте находятся модели за 3–5 млн рублей (25%), на третьем — за 1,5–3 млн рублей (16%).

Большая часть объявлений, 51%, приходится на электромобили возрастом до двух лет. В январе 2023 года их доля на рынке занимала 34%.

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Ранее, 7 апреля, сообщалось, что, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, за первые три месяца 2023 года в России было продано 153,5 тыс. новых легковых автомобилей и моделей LCV, что на 44,7% меньше показателей I квартала 2022-го.

В тот же день посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал «Известиям», что в 2022-м экспорт китайских авто в Россию составил 162 тыс., за год прирост составил более 33%, а доля марок из КНР на российском рынке увеличилась с 7 до 19,2%.

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