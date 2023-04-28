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Синоптики предупредили о грозе в Москве 28 апреля
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Эксперты предостерегли водителей от резкого торможения в грозу

Эксперты «СберАвто»: водителям в грозу не стоит резко тормозить и вставать на обочине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Во время грозы водителям лучше избегать резкого торможения. Об этом 28 апреля сообщили эксперты сервиса «СберАвто».

«В ближайшие выходные синоптики обещают дожди и грозы. Что делать, если непогода застала в дороге?.. Плохой идеей будет запарковаться на обочине: при интенсивном ливне другим участникам дорожного движения не видна разметка, а значит, велик риск аварии», — рассказали специалисты.

Они посоветовали водителям во время грозы снизить скорость. Если автомобилист всё-таки потерял управление, рекомендуется тормозить двигателем, избегая резких движений. Если возникла потребность остановиться, не стоит этого делать на обочине или рядом с деревьями и шаткими конструкциями, которые могут упасть от сильного ветра. Не стоит в плохую погоду парковаться у фонарных столбов и скоплений проводов.

Специалисты советуют выбирать для остановки в непогоду в городе многоуровневые наземные парковки, однако подземных этажей стоит избегать из-за риска подтопления. Также для остановки подойдут крупные парковки около торговых центров. Если необходимость остановиться возникла за городом, можно ориентироваться на парковки недалеко от АЗС, магазинов и на трассах, а также на асфальтированные съезды с дорог в поля.

Для поездки в непогоду водителям стоит выбрать минимально возможную скорость, на которой можно быстро среагировать на внезапные помехи: аварии, глубокие лужи или плохие участки дороги. Эксперты объясняют, что движение на большой скорости по мокрой дороге опасно эффектом аквапланирования: когда между колесами и асфальтом образуется водяная пленка и автомобиль становится неуправляемым. В такой ситуации эксперты советуют не делать резких движений, а плавно отпустить педаль газа и постараться затормозить двигателем.

Для освещения в поездках во время грозы и ливня лучше выбрать не ходовые огни, а ближний свет фар, а также включить «противотуманки», чтобы улучшить видимость на дороге.

Специалисты посоветовали не поддаваться панике, если водитель попал в непогоду на дороге. По их словам, вероятность попадания молнии в автомобиль очень низкая, а металлический корпус машины служит своеобразным экраном для сидящего внутри человека.

«Нет никакой необходимости экстренно покидать салон в поисках укрытия. Если есть возможность, лучше припарковать авто и переждать пик бури. Если же такой возможности нет, стоит продолжать движение», — цитируют экспертов «РИА Новости».

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