Синоптики предупредили о грозе в Москве 28 апреля

В Москве в пятницу, 28 апреля, ожидается облачная погода с дождями, грозами и ветром с порывами до 15 м/с. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Так, в городе с 09:00 до 21:00 действует «желтый» уровень погодной опасности, отмечает агентство городских новостей «Москва». В Подмосковье предупреждение из-за грозы также будет действовать с 9:00 до 21:00.

Во время непогоды водителей призывают не превышать скорость, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию. Пешеходов просят обходить деревья и шаткие конструкции, пишет сайт kp.ru.

По прогнозам метеорологов, максимальная температура воздуха в столице в пятницу составит +14…+16 градусов. В ночное время суток она понизится до +4 градусов. Температура в Московской области днем будет варьироваться от +11 до +16 градусов, на востоке — до +20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в +2 градуса, сообщает телеканал «360».

Атмосферное давление составит 746–747 мм рт. ст.