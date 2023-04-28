Карта спецоперации на Украине 28 апреля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 28 апреля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ночью ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено.

На купянском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Двуречной, Тимковки, Крахмального, Табаевки Харьковской области.

В районах Синьковки и Кисловки пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили до 75-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20. В районе Синельниково уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах Терны ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также одна гаубица Д-30.

На донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наемников в западной части Артемовска. Поражены подразделения ВСУ в районах Богдановки, Часова Яра, Николаевки, Красного и Предтечино ДНР. Уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-30. Ракетными войсками поражены украинский объединенный штаб обороны Артемовска, а также подразделения так называемого «Иностранного легиона» в районе Константиновки ДНР. В районе Бондарного ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На южно-донецком и запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Водяного, Павловки, Новополя ДНР и Чаривного Запорожской области. В районе Марфополя пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы: «Мста-Б» и Д-30.

На херсонском направлении потери противника за сутки составили до 65-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 413 самолетов, 229 вертолетов, 3887 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8887 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4679 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9820 единиц специальной военной автомобильной техники