Фонд помощи детям Донбасса передал новое медоборудование в Луганск

Фонд помощи детям Донбасса закупил медицинскую технику для детской клиники в Луганске. Об этом 28 апреля рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Для пациентов закуплены современные стоматологические кресла, рентгены и высокотехнологичные аппараты УЗИ. Всего в перечень вошли более 20 позиций. Они должны вывести диагностику и лечение на новый уровень.

«Лечить детские зубы — это очень трудно. Слава богу, это случилось, что у нас в больнице будет с новым оборудованием», — рассказала жительница Луганска по имени Александра.

Заявка на приобретение медицинского оборудования для детской поликлиники №2 в Луганске поступила в Благотворительный фонд помощи детям Донбасса, созданный Акционерным банком «Россия».

Прежнее оборудование было уже старым и часто ломалось. Самый новый из аппаратов был выпущен в 2006 году.

«Для нас было сегодня откровенным сюрпризом, что нам дали еще цифровой аппарат рентгеновский на два рабочих места, аппарат УЗИ, который экспертного класса с четырьмя датчиками, мы теперь сможем малышам даже делать нейросонограммы», — сказала главный врач больницы Анна Доброхотова.

Клиника обслуживает большой спальный район Луганска, в котором проживают 20 тыс. детей.

«Огромную благодарность за помощь нашему партнеру, партнеру Народного фронта, это Акционерный банк «Россия», который в свое время учредил Благотворительный фонд помощи детям Донбасса и оказывает помощь на протяжении более года», — сказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Луганской Народной Республике Анна Еременко.

Ранее, 23 января, фонд передал молодым мамам из республик Донбасса специальные наборы для новорожденных. В каждую коробку вошли до 50 позиций, которые необходимы ребенку в первый год жизни.