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Матери из Донбасса получили наборы для новорожденных

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Фото: РЕН ТВ
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Молодые мамы из республик Донбасса получили и продолжают получать специальные наборы для новорожденных. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин в пятницу, 20 января, рассказал, каким образом оказывается помощь роженицам в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Один из волонтеров «Народного фронта», занимающийся развозом наборов, рассказал журналисту, что донецким мамам больше не нужно бегать по магазинам и аптекам, собирая всё необходимое для ребенка. Теперь всё это волонтеры доставляют им прямо в палату.

По словам одного из них, в каждом роддоме Донбасса есть запас наборов для новорожденных. Мамы получают их оперативно, еще до выписки.

«Такие огромные тяжелые коробки. Здесь 50 наименований товаров. В общем, всё, что нужно младенцу в первый год жизни», — отметил корреспондент.

Он рассказал, что эта акция стартовала еще весной 2022 года.

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Фонд помощи детям Донбасса, созданный банком «Россия», обеспечивает такими наборами всех молодых мам в ДНР и ЛНР, где бы они ни находились — дома или в эвакуационных пунктах.

«Эти наборы формировались с учетом пожеланий матерей, с учетом родительского сообщества. Было определено, что самое необходимое должно входить в этот набор, чего в регионах Донбасса на данный момент не хватает, в чем дефицит», — отметила в беседе с корреспондентом директор благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Она добавила, что наборы комплектуются в столице, откуда их по городам Донбасса развозят волонтеры «Народного фронта».

Одна из молодых мам, Людмила, получив набор, поделилась своими впечатлениями с журналистом.

«О! Это очень нужная вещь! Пеленки, детская косметика, детские салфетки. Всё очень понравилось. И зимнее, и на вырост, осенний комбинезончик — вообще шикарно. Много бодиков, памперсы, пеленки, салфетки и детская косметика уходовая», — восхитилась женщина.

В Донбасс уже доставлено 11 тыс. таких наборов и планируются новые поставки.

До этого, 9 января, сообщалось, что в 2022 году волонтерские и общественные организации с помощью россиян собрали свыше 12,5 тыс. т гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также военнослужащих и их семей.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Херсонская область наряду с Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР), а также Запорожской областью вернулась в состав РФ по итогам сентябрьских референдумов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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