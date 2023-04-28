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Мэр Сергей Собянин рассказал об открытии фестиваля «Московская весна»

Собянин: фестиваль «Московская весна» пройдет с 28 апреля по 9 мая
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Фото: сайт Сергея Собянина/sobyanin.ru
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В Москве с 28 апреля по 9 мая пройдет фестиваль «Московская весна». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

В этом году мероприятие организовано на 27 площадках в центре Москвы и округах. В его рамках пройдут образовательные мастер-классы по технике речи и актерскому мастерству, занятия по вокалу и классической хореографии. На фестивале можно будет познакомиться с творчеством художников-плакатистов, песнями и танцами военных лет.

Там же можно будет посетить ботанические мастер-классы: на них дети научатся высаживать растения и ухаживать за ними, узнают, как их поливать и какое нужно освещение для разных трав и цветов.

Для юных посетителей пройдут также занятия по художественному конструированию и арт-дизайну. На площадках фестиваля также покажут спектакли по мотивам детских произведений.

На Площади Революции организуют спортивное пространство: роллердром, а на площадках в округах — скейт-парки. Чтобы покататься на площадке без очередей, можно пройти предварительную регистрацию.

В рамках «Московской весны» будут работать многочисленные кафе и другие точки общественного питания, где будут предлагать мясо на гриле, кекс, капкейки и вафли, лимонады и другие напитки.

На Бульварном кольце будет работать тематический маркет: на Гоголевском бульваре представят винтаж и антиквариат, на Никитском — вернисаж с картинами художников от выставочных залов Москвы, на Тверском — работы молодых российских дизайнеров.

Собянин отметил также, что 28 апреля на 23 фестивальных площадках возобновляют работу шале по сбору подарков для участников СВО и жителей новых территорий в рамках проекта «Москва помогает».

Мэр рассказал, что к годовщине победы в Великой Отечественной войне подготовлена специальная программа. На фестивальных сценах 8 и 9 мая будут звучать стихи и песни военных лет, включая легендарные песни «Катюша» и «Смуглянка». Все желающие смогут оформить поздравительные открытки для наших ветеранов.

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