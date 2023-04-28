Глава Рослесхоза рассказал о правилах безопасных выездов на шашлыки в лес

Чтобы поход в лес на шашлыки был безопасным и не привел к пожару, важно соблюдать простые правила, в том числе правильно подготовить место для разведения костра, рассказал в интервью «Известиям» руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.

«В лесу можно делать всё, что угодно, но строго с соблюдением правил безопасности. Они просты. Ключевое правило — думать, где ты разводишь костер и что поджигаешь», — рассказал Иван Советников.

Нельзя жечь траву, поджигать листву, напомнил он. Также нельзя разводить костры при сильном порывистом ветре. Не стоит делать этого в хвойных молодняках, под низкой кроной хвойных деревьев, так как они могут быстро вспыхнуть.

«Любителям шашлыка желательно использовать мангалы. А если вместо мангала у них кострище, оно должно быть окопано или обложено негорючим материалом», — подчеркнул глава Рослесхоза.

Нужно заранее приготовить ведро воды, чтобы затушить пламя. Нельзя оставлять после себя окурки, непотушенные костры.

«Это элементарные правила, которые известны каждому с детства. Но, к сожалению, год за годом у нас горят населенные пункты и поля лишь из-за того, что граждане игнорируют простейшие правила», — резюмировал Иван Советников.

В майские праздники, по его словам, все пожарные формирования переведены в режим повышенной готовности.

Лесные пожары уже зарегистрированы более чем в 70 регионах, сообщил глава Рослесхоза.

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