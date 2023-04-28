В России не будут проводить отдельную реформу пенсионных накоплений

Власти решили не проводить пенсионную реформу накоплений в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС). Об этом «Известиям» рассказали источники, близкие к финблоку.

В ЦБ подтвердили, что «какой-либо отдельной пенсионной реформы на сегодняшний день не планируется». Аналогичный ответ издание получило и от пресс-службы Минфина.

Необходимость в изменениях возникла после 2014 года, когда из-за моратория на пенсионные накопления в систему перестали поступать средства. При этом с 2022 года начались активные выплаты гражданам, причем большинству единовременные. Финвласти надеются, что частично проблему можно решить за счет новой программы долгосрочных сбережений (ПДС), пояснили источники «Известий».

На этой неделе стало известно, что Минфин и ЦБ направили в правительство законопроект о ПДС и в ближайшее время ждут одобрения. Основная цель нововведения, отмечают авторы документа, состоит в том, чтобы создать дополнительные возможности долгосрочных сбережений для каждого гражданина страны. В качестве источников должны выступить добровольные взносы россиян и работодателей, софинансирование со стороны государства, а также накопления, сформированные в рамках ОПС. Операторами выступят Негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

При этом в Центробанке подчеркнули, что программа долгосрочных накоплений — это комплексный финансовый продукт, она не имеет прямого отношения к пенсионной системе и не будет являться ее частью. Об этом же неоднократно говорили и представители Минфина. Впрочем, программа долгосрочных сбережений создаст дополнительный импульс для роста сбережений граждан и развития пенсионного рынка, в частности, указывается в ответе пресс-службы финансового ведомства на запрос «Известий».

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Долгосрочным делом: финвласти больше не планируют реформу пенсионных накоплений