Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские разведчики отобрали у ВСУ американский БТР M113
Мир
РФ и КНР договорились о сотрудничестве в высокотехнологичных отраслях
Мир
Шойгу прибыл в Нью-Дели на совещание министров обороны стран ШОС
Общество
Путин предложил запустить курсы по управлению беспилотниками в школах
Мир
Россия осудила отсутствие реакции ООН на авиаудары Израиля по Сирии
Мир
Посол США в РФ Трейси назвала странным и средневековым термин «англосаксы»
Происшествия
В Мелитополе у подъезда многоквартирного дома сработало СВУ
Армия
Российские танкисты уничтожили укрепрайоны ВСУ на авдеевском направлении
Общество
Путин утвердил порядок проживания в РФ жителей новых регионов без гражданства
Политика
Захарова заявила о невыдаче виз половине пресс-пула Лаврова
Мир
Республиканцы раскритиковали Байдена за использование шпаргалок
Армия
Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС РФ на авдеевском направлении
Наука и техника
В NASA рассказали о планах свести МКС с орбиты в 2030-2031 годах

Аэропорты РФ перейдут на российское ПО для регистрации пассажиров

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ряд российских аэропортов перешли или планируют перейти в этом году на отечественную платформу общего доступа к системам регистрации пассажиров ARCute. Об этом «Известиям» рассказал директор по цифровой трансформации компании-разработчика — холдинга «Аэропорты регионов» Константин Панев в кулуарах форума Digital Aviation & Travel.

Набор с высоты: ФАС предложила ограничить затраты на реконструкции аэропортов
Как это повлияет на цены на авиабилеты

Такую платформу уже внедрили в 10 авиаузлах самого холдинга: в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Саратове, Ростове-на-Дону, Новом Уренгое, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Оренбурге и Тобольске.

«Мы также продали продукт в Шереметьево, в «Аэродинамику» (Краснодар, Сочи, Анапа). Сейчас участвуем в конкурсе по еще 20 аэропортам России. Очень надеемся, что и в них поставим нашу систему», — рассказал Константин Панев.

Представитель управляющей компании холдинга Евгений Красиков подтвердил «Известиям» эти планы. Он уточнил, что помимо названных авиаузлов переговоры идут также с Домодедово и международным аэропортом Иркутска. Но, в принципе, в разработке заинтересованы все воздушные гавани страны, добавил он. Стоимость ARCute и ее обслуживания в организации не назвали.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Светлая полоса: аэропорты перейдут на российское ПО для регистрации пассажиров

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023