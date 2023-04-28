Аэропорты РФ перейдут на российское ПО для регистрации пассажиров

Ряд российских аэропортов перешли или планируют перейти в этом году на отечественную платформу общего доступа к системам регистрации пассажиров ARCute. Об этом «Известиям» рассказал директор по цифровой трансформации компании-разработчика — холдинга «Аэропорты регионов» Константин Панев в кулуарах форума Digital Aviation & Travel.

Такую платформу уже внедрили в 10 авиаузлах самого холдинга: в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Саратове, Ростове-на-Дону, Новом Уренгое, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Оренбурге и Тобольске.

«Мы также продали продукт в Шереметьево, в «Аэродинамику» (Краснодар, Сочи, Анапа). Сейчас участвуем в конкурсе по еще 20 аэропортам России. Очень надеемся, что и в них поставим нашу систему», — рассказал Константин Панев.

Представитель управляющей компании холдинга Евгений Красиков подтвердил «Известиям» эти планы. Он уточнил, что помимо названных авиаузлов переговоры идут также с Домодедово и международным аэропортом Иркутска. Но, в принципе, в разработке заинтересованы все воздушные гавани страны, добавил он. Стоимость ARCute и ее обслуживания в организации не назвали.

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Светлая полоса: аэропорты перейдут на российское ПО для регистрации пассажиров