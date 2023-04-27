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Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС РФ на авдеевском направлении
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Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС РФ на авдеевском направлении

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Фото: РИА Новости
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Силы РФ улучшили позиции в районе Красногоровки на авдеевском направлении и расширили плацдарм в направлении железной дороги. Об этом 27 апреля заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Мы видим, что в районе Красногоровки есть улучшение позиций (сил РФ. — Ред.) и расширение плацдарма в направлении железной дороги», — сказал он в эфире Первого канала.

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Ранее, 19 апреля, Пушилин заявил, что несколько подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) улучшили свои позиции на авдеевском направлении.

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал на позициях российских сил под Авдеевкой и увидел, как был уничтожен один из опорных пунктов боевиков. Он рассказал, что бойцы бригады «Кальмиус» ударили по опорному пункту украинских боевиков.

18 апреля сообщалось, что в районах Новомихайловки, Марьинки и Карловки на авдеевском и марьинском направлениях ВС РФ нанесли артиллерийские удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Противник понес потери в личном составе и военной технике.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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