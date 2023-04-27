Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС РФ на авдеевском направлении

Силы РФ улучшили позиции в районе Красногоровки на авдеевском направлении и расширили плацдарм в направлении железной дороги. Об этом 27 апреля заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Мы видим, что в районе Красногоровки есть улучшение позиций (сил РФ. — Ред.) и расширение плацдарма в направлении железной дороги», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее, 19 апреля, Пушилин заявил, что несколько подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) улучшили свои позиции на авдеевском направлении.

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал на позициях российских сил под Авдеевкой и увидел, как был уничтожен один из опорных пунктов боевиков. Он рассказал, что бойцы бригады «Кальмиус» ударили по опорному пункту украинских боевиков.

18 апреля сообщалось, что в районах Новомихайловки, Марьинки и Карловки на авдеевском и марьинском направлениях ВС РФ нанесли артиллерийские удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Противник понес потери в личном составе и военной технике.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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