США ввели повторные санкции против ФСБ за «незаконное удержание» американцев

США вводят повторные санкции в отношении ФСБ России за «незаконное удержание» американских граждан, сообщается 27 апреля на сайте американского минфина.

«Мы объявляем о санкциях против Федеральной службы безопасности России, известной как ФСБ, ответственной или участвующей, прямо или косвенно вовлеченной или ответственной за приказы, контроль или иным образом управляющей незаконным заключением американских граждан», — сказал журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

ФСБ уже находится в четырех санкционных перечнях минфина США. Представитель Белого дома отметил, что российское ведомство «многократно» принимало участие в «арестах, расследованиях и заключениях» американцев на территории РФ.

Вместе с тем минфин США ввел исключения из ограничений для некоторых финансовых операций с участием ФСБ: они не затронут транзакции, связанные с «запросом, получением, использованием, оплатой или сделками с лицензиями, разрешениями, сертификатами или уведомлениями, выданными или зарегистрированными ФСБ для ввоза, распространения или использования продуктов информационных технологий в Россию».

26 апреля глава министерства торговли США Джина Раймондо заявила, что Вашингтон «одержим» обеспечением соблюдения экспортных ограничений, введенных в отношении РФ. По ее словам, Россия якобы за «десятилетия практики» создала сеть обхода санкций и мер экспортного контроля по всему миру. На фоне этого с этим минторг США внес в черный список более 500 компаний, а также остановил поставки в РФ оборудования на «сотни и сотни миллионов долларов».

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято российским президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за украинских обстрелов.