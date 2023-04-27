В США признали одержимость соблюдением антироссийских санкций

Глава министерства торговли США Джина Раймондо 26 апреля заявила, что Вашингтон «одержим» обеспечением соблюдения экспортных ограничений, введенных в отношении России.

«Касаемо России. Мы с готовностью приступили к созданию коалиции из 39 стран. И она держится крепко, могу сказать вам, что она держится крепко. Мы ежедневно работаем с другими странами и в рамках нашей собственной системы по обеспечению соблюдения (ограничений. — Ред.). <...> Мы одержимы применением ограничений. Это действительно трудно», — сказала министр на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената конгресса США.

По словам Раймондо, Россия якобы за «десятилетия практики» создала сеть обхода санкций и мер экспортного контроля по всему миру. В связи с этим минторг США внес в черный список более 500 компаний, а также остановил поставки в РФ оборудования на «сотни и сотни миллионов долларов».

Как отметила министр, принятые властями США меры оказывают «весьма значительное влияние».

Ранее, 24 апреля, газета Financial Times сообщила, что представители Японии и стран Евросоюза (ЕС) выступили против предложения США странам G7 запретить весь экспорт в Россию.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае, если страны G7 введут запрет на поставку товаров в Россию, Москва ответит тем же и прекратит действие зерновой сделки.

21 апреля председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сказал в беседе с «Известиями», что в арсенале российского бизнеса есть способы обойти санкции.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции и возможное их расширение, о которых думают в ЕС и США, будут бить и по мировой экономике, вызывая всемирный экономический кризис.

20 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что некоторые из ключевых союзников Украины, в том числе Соединенные Штаты, рассматривают возможность полного запрета большей части экспорта в Россию.

Министерство торговли США 14 апреля внесло в свой черный список 10 юридических лиц из России, 12 из Китая, а также по одному из Турции, Армении и Сирии.

В тот же день США ввели дополнительные санкции в отношении десятков юридических и физических лиц из России и ряда других стран.

До этого, 13 апреля, еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс сообщила о подготовке ЕС нового, 11-го пакета антироссийских санкций. Макгиннесс отметила, что он будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.