Французов предупредили о дефиците воды грядущим летом из-за засухи

Дефицит воды ожидает Восточные Пиренеи этим летом из-за рекордной засухи, об этом сообщает французская газета 20 Minutes. Префект департамента Родриг Ферси отметил, что апрель оказался самым засушливым с 1959 года. В Восточных Пиренеях уже больше года не было сильных дождей, передает телеканал «Известия». По словам представителя Ассоциации мэров департамента Жана-Поля Бийе, сельское хозяйство находится на грани кризиса. Сейчас водоснабжение сейчас ограничено на 70%.

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