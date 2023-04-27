В «Яндекс Маркете» оценили объем заказов через ПВЗ

Пользователи «Яндекс Маркета» стали чаще заказывать товары с доставкой в пункты выдачи заказов (ПВЗ) по сравнению с началом года. Как сообщила пресс-служба компании, доля доставки через пункты выдачи заказов в общем объеме посылок с «Яндекс Маркета» выросла с начала 2023 года на 20 п. п. и достигла 69%.

В сервисе пояснили, что такой рост числа пользователей ПВЗ связан с удобством этого способа доставки для пользователей и появлением большого количества точек в шаговой доступности, в том числе в регионах. «"Яндекс Маркет" стимулирует пользователей делать заказы с получением в ПВЗ, чтобы поддержать бизнес владельцев ПВЗ в условиях ускоренного роста числа точек», — отметили в компании. Таким образом в I квартале 2023 года через ПВЗ «Яндекс Маркета» клиентам маркетплейса было выдано в четыре раза больше заказов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают аналитики компании, число заказов с выдачей в ПВЗ растет быстрее, чем общее количество заказов на «Яндекс Маркете» (увеличилось более чем в два раза за этот период).

Сеть ПВЗ «Яндекс Маркета» в настоящее время насчитывает более 13 тыс. точек. С начала года количество фирменных пунктов выдачи маркетплейса выросло почти в два раза.