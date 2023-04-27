Командующий украинскими ВМС заочно арестован в Москве

Хамовнический районный суд столицы 27 апреля заочно заключил под стражу командующего ВМС Украины по уголовному делу о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов России.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в трех преступлениях <...> гражданину Украины Неижпапе А.Л., занимающему должность командующего ВМС Украины», — говорится в сообщении судов общей юрисдикции Москвы.

Мужчине вменяют преступления, предусмотренные ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Фигуранту может грозить срок вплоть до пожизненного лишения свободы. Ранее в этот день он был объявлен в розыск.

Алексей Неижпапа в 2020 году был назначен замкомандующего ВМС, а с 2021 года возглавил ВМС Украины.

Ранее в этот день Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте россиянина по фамилии Расулов в рамках уголовного дела о госизмене. Подробная информация не раскрывается ввиду секретности дела.