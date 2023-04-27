Врач рассказала о профилактике болезни Паркинсона

К мерам профилактики болезни Паркинсона относятся здоровый образ жизни, регулярные умеренные физические нагрузки, правильное питание, сохранение социальной активности и умственные нагрузки. Об этом «Известиям» 27 апреля рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Она отметила, что в последние годы нейровегетативные заболевания, к которым, в частности, относится болезнь Паркинсона, резко помолодели — согласно современным исследованиям, их ранний дебют стали диагностировать к 40 годам, хотя еще несколько лет назад признаки ослабления памяти проявлялись только ближе к 50 годам.

«Лечения от этих болезней пока не разработано, но можно диагностировать их на ранней стадии и повлиять на снижение вероятности развития заболевания. Ранняя диагностика часто позволяет улучшить прогнозы. Здоровый образ жизни позволит дольше сохранять здоровье, в том числе отказ от курения и употребления спиртных напитков. Этому есть много научных подтверждений. Кроме этого, необходим комплекс других мероприятий», — рассказала Шуппо.

В частности, по ее словам, важно развивать нейронные связи. Также необходимы ежедневные умеренные физические нагрузки — кардиотренировки, ходьба, плавание и т.д. Как отметила врач, это позволит улучшить приток крови к мозгу, нормализовать массу тела, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые тоже влияют на состояние мозга.

«Очень важно наладить здоровое питание. Отсутствие диеты — это тоже фактор, который провоцирует развитие хронических заболеваний. Необходимо избегать избыточного потребления углеводов, жирной пищи, красного мяса. В рацион нужно добавить свежие фрукты и овощи. Красный перец, брокколи, шпинат, апельсины содержат большое количество антиоксидантов, которые защищают клетки мозга от воздействия свободных радикалов. Здоровье мозга позволяют поддерживать продукты с высоким содержанием жирных кислот Омега 3 — жирная морская рыба, зеленые листовые овощи, орехи и растительные масла», — добавила Шуппо.

Кроме того, по ее словам, в любом возрасте важно сохранять социальную активность и умственные нагрузки — например, изучать языки, много читать, пересказывать тексты.

14 апреля сообщалось, что ученые из университета королевы Марии в Лондоне проанализировали медицинские записки и обнаружили определенные симптомы болезни Паркинсона, которые могут появиться за 10 лет до постановки диагноза. Исследователи выявили два новых фактора риска развития недуга. Согласно полученным данным, ими являются эпилепсия и потеря слуха.