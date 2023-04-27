Госэкспертиза одобрила проект расширения железной дороги на востоке Крыма

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции железной дороги на востоке Крыма, в рамках которой будет увеличена пропускная способность участка. Об этом сообщает пресс-служба госучреждения.

Работы пройдут в два этапа на территории Кировского и Ленинского районов. На первом этапе будет обеспечена необходимая пропускная способность на участке Владиславовка – Семь Колодезей. Второй этап предусматривает реконструкцию существующих путей.

«Развитие инфраструктуры на участке Владиславовка – Семь Колодезей учитывает потребность пропуска 12 пар пассажирских поездов в сутки к 2025 году. Расчетная интенсивность движения грузовых составов — 19 пар в сутки», — говорится в сообщении Главгосэкспертизы.

Как уточняет ИА «Крыминформ», реконструкция предполагает удлинение путей на станции Владиславовка в Кировском районе. На перегоне Петрово – Семь Колодезей протяженностью более 20 км планируется устройство второго пути.

Информация о стоимости реализации проекта в материале не приводится.

26 апреля стало известно, что все самые сложные этапы по восстановлению железнодорожной станции Крымского моста завершены. Движение по железной дороге запустят досрочно — уже в мае.