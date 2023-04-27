Названы самые популярные направления для отдыха в России на майские праздники

Самыми популярными направлениями для отдыха на майские праздники в России являются Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Татарстан. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции, которая проходит в пресс-центре МИЦ «Известия» 27 апреля.

Она отметила, что на Краснодарский край (Анапа, Геленджик, Сочи) приходится 40% от всех продаж туроператоров России на майские праздники. Далее следует Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, Татарстан.

Ломидзе также рассказала о самых популярных зарубежных направлениях для отдыха на майские праздники у Россиян. Так, в период с 28 апреля по 14 мая из страны на отдых планируют выехать порядка 550-600 тыс. человек. Это больше на 15-20%, чем в прошлом году.

Первом место, по ее словам, ожидаемо занимает Турция — почти половина от всех продаж. За второе место борются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет. Также высокий спрос наблюдается на Таиланд.

Новость дополняется.