Аналитик допустил непринятие законопроекта о повышении потолка госдолга США

Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард 27 апреля прокомментировал «Известиям» информацию о том, что палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов.

По словам эксперта, в США продолжаются споры о повышении потолка государственного долга, который на текущий момент составляет $31,4 трлн, что на 20,0% больше ВВП США за 2022 год в размере $26,1 трлн.

«Предыдущую отметку $30,0 трлн госдолг перешагнул еще в начале февраля. Это произошло на несколько лет раньше, чем прогнозировалось, из-за высоких расходов на борьбу с последствиями пандемии COVID-19, куда входили пособия по безработице и средства на поддержку малого бизнеса. Прогнозируется, что дефицит бюджета США в 2023 году составит $1,4 трлн, что на $400,0 млрд больше показателей 2022 года. Дефицит составит 5,3% от ВВП и вырастет до 6,9% в 2033 году», — сказал он.

Республиканская партия, которая в настоящее время контролирует палату представителей, традиционно скептически относится к поднятию лимита долга и выступает за сокращение государственных расходов, подчеркнул Мейнхард.

«Буквально вчера палата представителей одобрила план республиканцев по повышению потолка всего на $1,5 трлн, ограничения роста госрасходов темпами не выше 1,0% ежегодно, возврата в бюджет неизрасходованных средств на борьбу с COVID-19, отмены закона о финансировании налоговой службы, аннулирования решения президента США Джо Байдена списать долги по кредитам на оплату обучения в высших учебных заведениях, а также упразднения налоговых льгот», — сказал он.

Как отметил собеседник «Известий», Демократическая партия выступила против инициативы, однако из-за меньшинства занимаемых мест закон прошел. Ожидается, что сенат данный законопроект не пропустит, так как там большинство мест там занимают демократы. Однако, даже если закон каким-то чудом будет принят в сенате, Байден (демократ) наложит свое вето, считает эксперт.

«В общем, весь спор о потолке госдолга — это политический торг между республиканцами и демократами, где первые пытаются выбить для себя большие преференции от демократов. Аналогичная ситуация была и во время президентства Барака Обамы, когда республиканская партия до последнего тормозила принятие законопроекта о повышении потолка долга», — сообщил Мейнхард.

Он напомнил, что общий долг США делится на внешний и внутренний, где на внешний долг приходился порядка $7,3 трлн, на внутренний — $24,1 трлн. Эксперт считает, что если не будут предприняты меры по повышению или отмене лимита госдолга, правительство в июне–сентябре этого года не сможет исполнить свои финансовые обязательства, что будет означать дефолт американской экономики. Уже сейчас стоимость кредитных дефолтных свопов в США достигла максимума за последнее десятилетие, заключил аналитик.

17 апреля директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак назвал запредельной долговую нагрузку США. Он отметил, что в феврале совокупный размер американского федерального долга превысил $31 трлн, что побило предыдущий рекорд, составив 125% валового внутреннего продукта. По его мнению, это грозит обесценением доллара и снижением способности государства вкладываться в инновационное развитие.