Имя Пеле включили в словарь португальского языка как синоним слова «лучший»

Бразильский словарь португальского языка Michaelis утвердил имя футболиста Пеле в качестве синонима к слову «лучший». Об этом 26 апреля сообщил фонд Пеле в своем Twitter.

«Тот, кто выходит из ряда вон, кто в силу своего качества, ценности или превосходства не может ни с чем и ни с кем равняться; исключительный, несравненный, единственный», — сказано в определении слова pelé на сайте словаря.

Словарь также привел три примера употребления слова pelé в португальском языке.

Настоящим именем Пеле является Эдсон Арантис ду Насименту. Он получил свое прозвище в детстве в честь вратаря клуба «Васко да Гама» Биле, которое неправильно произносил в детстве.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность в результате прогрессирования онкологического заболевания.

ФИФА признала Пеле лучшим футболистом XX века. Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 мячей.