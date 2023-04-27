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Врач назвал причины потери обоняния

Врач Мушенко: к нарушению обоняния могут привести отравления, образования в носу и заболевания мозга
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Врач отделения оториноларингологии Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Владислав Мушенко 27 апреля, в Международный день обоняния, рассказал «Известиям», симптомом каких заболеваний может быть потеря обоняния, может ли оно пропасть само по себе и какие есть методы его восстановления.

Как отметил врач, обоняние — это чувство, которое характеризуется способностью улавливать и интерпретировать пахучие вещества в воздухе. Его основная функция — защита. Кроме того, полная интерпретация вкусовых ощущений возможна только благодаря обонянию. По некоторым оценкам, человек, страдающий аносмией (отсутствием способности воспринимать пахучие вещества), может распознавать лишь 20% вкусов.

«К нарушению обоняния может привести ряд состояний: синуситы, инфекционные заболевания и их последствия, аллергия, неврологические патологии, воздействие токсических веществ, отравления, образования в полости носа, последствия травм и оперативных вмешательств, врожденные аномалии развития, заболевания головного мозга и многие другие», — рассказал Мушенко.

При этом он обратил внимание, что в ряде случаев выявить причину потери обоняния не представляется возможным и тогда говорят о его потере без видимой причины.

Отдельно врач рассказал про снижение обоняния у детей в раннем возрасте. По его словам, это может быть обусловлено рядом причин — врожденными аномалиями развития полости носа, головы, наличием воспалительных процессов в данной области и даже таким редким заболеванием, как врожденная аносмия.

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Учитывая, что нарушение обоняния может быть основным проявлением тех или иных заболеваний, Мушенко рекомендовал ни в коем случае не заниматься самолечением и при возникновении первых симптомов обратиться к врачу.

По его словам, к основным методам, которые используются в лечении нарушений обоняния, относятся медикаментозная терапия и ольфакторный тренинг (тренировка обоняния с использованием различных пахучих веществ). В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

«Выбор метода лечения обязательно должен быть согласован с лечащим врачом. Эффективность лечения и возможность восстановления обоняния определяются во многом характером патологического процесса, длительностью заболевания, а также факторами, ставшими причиной дисфункции. Обонятельный эпителий обладает уникальной возможностью восстановления, что дает надежду на благоприятный исход», — подытожил Мушенко.

25 апреля врач-педиатр «СМ-Клиники» для детей Ольга Татаркина рассказала «Известиям», что вдыхание пара вареной картошки при кашле и насморке может принести намного больше вреда, чем пользы, особенно в случае с детьми. В частности, по ее совам, это может привести к спазму бронхов и нарушению дыхания.

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