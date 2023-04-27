Полицейский погиб при взрыве в Мелитополе

В результате взрыва в Мелитополе погиб сотрудник полиции, еще один получил ранения. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Запорожской области.

«Сегодня примерно в 5:15 в Мелитополе <...> произошел взрыв. <...> В результате двое полицейских получили ранения. <...> Впоследствии один из сотрудников скончался», — рассказали журналистам в управлении.

Ранее, утром 27 апреля, возле подъезда дома сработало самодельное взрывное устройство.

22 апреля временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что диверсионная группа с Украины организовала взрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе. О пострадавших не сообщалось.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.