Юрист напомнила о правилах содержания дачного участка

За пренебрежение нормами содержания дачного участка могут назначить немалый штраф. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказала агентству «Прайм» юрист Елена Кудерко.

Прежде всего специалист напомнила, что территория участка определяется строго по кадастровым границам. Выход за эти пределы считается самовольным захватом земли и влечет за собой гражданско-правовую ответственность. При возникновении конфликта от нарушителя потребуется не только освободить занятую площадь, но и заплатить муниципалитету арендную плату.

При использовании собственной земли необходимо обеспечить сохранность плодородного слоя почвы путем вспашки, а также своевременного удаления сорняков и сухостоя. Неисполнение этих обязательств карается штрафом от 500 до 5000 рублей.

Кроме того, не допускается загрязнение природной зоны нефтепродуктами и химикатами. В этой связи за обслуживание транспортных средств (ремонт, мойка) на дачном участке можно получить штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Если же речь идет о бытовых отходах, санкции будут в пределах 1–2 тыс. рублей.

Даже к туалетным кабинкам предъявляется ряд требований. В основном это касается безопасности и комфорта соседей. Так, дачная уборная должна быть оснащена герметичным баком, ее необходимо располагать минимум в 12 м от других строений, 8 м от колодца или скважины и 2 м от забора. Нарушение может повлечь за собой штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а также демонтаж конструкции.

Наконец, строго регламентируется разведение огня на даче. Минимальное расстояние от строений до места установки мангала на сегодняшний день составляет 5 м, жечь сухую траву разрешается на удалении в 10 м и больше. Кроме того, использование открытого огня возможно только при наличии первичных средств пожаротушения и мобильной связи для вызова экстренных служб. Нарушение правил в пожароопасный сезон грозит штрафом до 20 тыс. рублей.

Ранее, 24 апреля, директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Ринат Еникеев заявил, что приготовление шашлыков на самодельных мангалах не нарушает требований пожарной безопасности.

18 апреля автоэксперт Антон Трошанов предостерег от установки автомобильных покрышек в качестве клумбы на даче. Он пояснил, что старые шины являются отходами четвертого класса, которые могут представлять угрозу для экологии и здоровья человека.