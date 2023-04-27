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Врач назвала оптимальное время катания ребенка на самокате

Детский травматолог Плигина посоветовала ограничивать время катания ребенка на самокате
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Детский травматолог-ортопед клиники «Ниармедик» на «Полежаевской» Елена Плигина 26 апреля посоветовала не позволять ребенку кататься на самокате более двух часов в день.

Ребенку, отметила специалист, необходимо объяснить правила пользования самокатом, чтобы уберечь его от возможных проблем со здоровьем. Так, неправильная езда может стать причиной развития мышечной асимметрии.

«Для правильного и гармоничного развития мышечного каркаса с самого начала пользования самокатом следует обучать ребенка периодически менять толчковую ногу — примерно раз в 10–15 минут», — приводит слова детского травматолога «Газета.Ru».

Кроме того, хорошо бы объяснить ребенку, что при катании на самокате нужно поставить опорную ногу так, чтобы ее колено было направлено наружу.

Не стоит пренебрегать посещением ортопеда еще до приобретения самоката. Врач оценит правильность формирования его позвоночника и постановки стоп.

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Ранее, 20 апреля, врач-педиатр, гастроэнтеролог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова рассказала, как избавить ребенка от укачивания в автомобиле. Так, она посоветовала кормить ребенка не позднее чем за 1,5–2 часа до начала поездки, лучше всего давать ему нетяжелую еду.

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