Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Взрыв прогремел в квартире жилого дома в Волгограде
Наука и техника
«Ростех» разработал комплекс связи с ИИ для самолетов пятого поколения
Общество
Сенатор Пушков сообщил о важном сигнале из Вашингтона
Мир
Fakt обвинила Украину в уничтожении польского села техническим зерном
Армия
Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на мэра Горловки Приходько
Мир
Блинкен призвал обе стороны конфликта в Судане к временному перемирию
Общество
В Забайкалье задержали подозреваемых в вымогательствах и разбоях
Общество
Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
Происшествия
В Брянской области трое детей погибли при пожаре в частном доме
Мир
Голландский дипломат подал в отставку из-за пророссийских высказываний
Происшествия
В Приморье подросток упал с пятого этажа и выжил
Общество
Мусульмане РФ празднуют Ураза-байрам
Мир
Словения присоединится к совместным с ЕС закупкам боеприпасов для Украины

Педиатр дала советы при укачивании ребенка в машине

Педиатр Зотова: ребенка не укачает в машине, если усадить его посередине заднего сиденья
0
Фото: Getty Images/Justin Paget
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-педиатр, гастроэнтеролог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова рассказала, как избавить ребенка от укачивания в автомобиле.

В беседе с «Газетой.Ru» в четверг, 20 апреля, врач объяснила, что детей часто укачивает в машине из-за незрелости вестибулярного аппарата, эмоциональной возбудимости перед поездкой, а также нехватки свежего воздуха, резких запахов в салоне авто.

Для того, чтобы облегчить симптомы укачивания или полностью от них избавиться, врач посоветовала кормить ребенка не позднее чем за 1,5–2 часа до начала поездки, лучше всего давать ему нетяжелую еду, отмечает телеканал «360». Например, это могут быть сырники, творог, отварное яйцо, злаковые мюсли, каша с сухофруктами, а также груша, яблоко, банан. От выпечки и фастфуда, сладкого лучше воздержаться до конца поездки.

Помимо этого, помочь против укачивания может правильная посадка ребенка в машине. Лучше всего, по словам Зотовой, усадить ребенка по ходу движения посередине заднего сиденья, чтобы он смотрел прямо в лобовое стекло, а не в боковые, пишет сайт kp.ru.

Также во время поездки стоит отказаться от гаджетов, потому что они раздражают нервную систему маленького ребенка, что способствует укачиванию. Лучше отвлекать его обычной игрушкой.

В августе 2020 года в Национальной службе здравоохранения Англии рассказали, что пассажиру для преодоления тошноты во время путешествия нужно сфокусировать взгляд в одной точке, например, на горизонте, или подышать свежим воздухом.

Путешественник также может закрыть глаза и медленно дышать, сфокусировав свое внимание на дыхании. Также ему необходимо выпить немного воды.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023