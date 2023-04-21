Педиатр дала советы при укачивании ребенка в машине

Врач-педиатр, гастроэнтеролог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова рассказала, как избавить ребенка от укачивания в автомобиле.

В беседе с «Газетой.Ru» в четверг, 20 апреля, врач объяснила, что детей часто укачивает в машине из-за незрелости вестибулярного аппарата, эмоциональной возбудимости перед поездкой, а также нехватки свежего воздуха, резких запахов в салоне авто.

Для того, чтобы облегчить симптомы укачивания или полностью от них избавиться, врач посоветовала кормить ребенка не позднее чем за 1,5–2 часа до начала поездки, лучше всего давать ему нетяжелую еду, отмечает телеканал «360». Например, это могут быть сырники, творог, отварное яйцо, злаковые мюсли, каша с сухофруктами, а также груша, яблоко, банан. От выпечки и фастфуда, сладкого лучше воздержаться до конца поездки.

Помимо этого, помочь против укачивания может правильная посадка ребенка в машине. Лучше всего, по словам Зотовой, усадить ребенка по ходу движения посередине заднего сиденья, чтобы он смотрел прямо в лобовое стекло, а не в боковые, пишет сайт kp.ru.

Также во время поездки стоит отказаться от гаджетов, потому что они раздражают нервную систему маленького ребенка, что способствует укачиванию. Лучше отвлекать его обычной игрушкой.

В августе 2020 года в Национальной службе здравоохранения Англии рассказали, что пассажиру для преодоления тошноты во время путешествия нужно сфокусировать взгляд в одной точке, например, на горизонте, или подышать свежим воздухом.

Путешественник также может закрыть глаза и медленно дышать, сфокусировав свое внимание на дыхании. Также ему необходимо выпить немного воды.